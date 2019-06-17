ظهور, جريء, للفنانة, اللبنانية, مايا, دياب, بفستان, شفاف,

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستانا لامعا شفافا كشف عن جسدها.وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية خاصة أن منطقة الصدر عارية بشكل أثار غضبهم، فيما وجه البعض لها شتائم وأوصافا نابية.