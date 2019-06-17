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بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تم الإعلان عن طلاق الفنان ​وائل كفوري​ من زوجته السابقة ​أنجيلا بشارة​، فاجأت بشارة المتابعين والمحبين باحدث صور لها نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



واللافت أن بشارة كانت حريصة على عدم نشر صورها عبر هذه المنصات، إلا أنه ومن الواضح استعادت نشاطها عبر "السوشيل ميديا" بعد طلاقها من كفوري.


وقد بدت أنجيلا بالصور التي نشرتها بغاية الجمال، واثقة من نفسها تماما، خصوصا وأنها ظهرت بطريقة لم نشاهدها بها من قبل بحسب تعليقات المتابعين.


من ناحية أخرى، كان كفوري قد تزوج من بشارة عام 2011 بشكل سري في قبرص.




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