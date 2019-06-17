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القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية
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2019-06-17 08:45:39
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2019-06-17 08:16:42
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2019-06-17 05:34:22
الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019
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2019-06-16 21:58:35
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2019-06-16 22:36:51
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ام الفحم:ثانوية سخنين للبنات تحتفل بتخريج الفوج السادس عشر من طالباتها
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2019-06-16 18:50:30
الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس
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2019-06-16 18:48:35
حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين
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2019-06-16 18:46:06
نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء
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2019-06-16 18:22:00
مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين
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انهيار أرضي يسحق عشرات السيارات في الصين
2019-06-17 09:07:04
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انهيار أرضي يسحق عشرات السيارات في الصين
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