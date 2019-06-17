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الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترك الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي لكرة القدم، بسبب مشاكل صحية، إذ سيخضع لعمليتين جراحيتين واحدة في كتفه وأخرى في ركبته.



وكتب الفريق المكسيكي "تغريدة" قال فيها: "شكرا لك على كل شيء يا بوس! استعد عافيتك، نراك قريبا"!.


وتولى دييغو مارادونا (58 عاما) مهمة تدريب الفريق المكسيكي، في سبتمبر 2018، بعد تجارب تدريبية شملت المنتخب الأرجنتيني وناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين.


وقاد مارادونا فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، في مايو الماضي، إلى الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى، لكنه أخفق في الصعود إليه.




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