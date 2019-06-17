تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-17 08:59:15 الأسطورة مارادونا يخضع لعمليتين جراحيتين |  2019-06-17 08:51:33 القهوة قد تكون علاجًا للأمراض الجينية |  2019-06-17 08:45:39 رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة |  2019-06-17 08:41:07 الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة |  2019-06-17 08:24:09 مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله |  2019-06-17 08:16:42 فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية |  2019-06-17 05:10:47 انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-17 05:34:22 الاونروا: نحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 |  2019-06-16 21:58:35 عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ |  2019-06-16 22:36:51 مدرسة ابن خلدون الثانوية عرابة تحتفل بتخريج الفوج ال 39 من طلابها |  2019-06-16 22:25:04 ام الفحم:ثانوية سخنين للبنات تحتفل بتخريج الفوج السادس عشر من طالباتها |  2019-06-16 18:50:30 الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس |  2019-06-16 18:48:35 حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين |  2019-06-16 18:46:06 نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء |  2019-06-16 18:22:00 مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في رام الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اقدم مستوطنون على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في محافظة رام الله.



وقالت مصادر محلية ان مستوطنين اقتحموا اطراف البلدة وقاموا بخط شعارات عنصرية على جدران احدى المساجد في البلدة واعطاب اطارات بعض المركبات قبل ان ينسحبوا من المكان.




كلمات متعلقة

مستوطنون, يعطبون, اطارات, مركبات, ويخطون, شعارات, عنصرية, على, جدران, مسجد, بلدة, كفر, مالك, في, رام, الله,

تابعونــا

رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة رابطة أئمة طمرة حول حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة-كنا نتمنى مراعاة الدموع والدماء التي ما جفت في طمرة 2019-06-17 | 08:45:39

جاء في بيان من رابطة أئمة طمرة , حول إقامة حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة :" أهلنا...

الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة الشرطة الفلسطينية تحذر - ايمان 15 عاما من ضواحي القدس قتلها " مارد " الجني - وهذه قصتها المحزنة المؤلمة 2019-06-17 | 08:41:07

جاءنا من الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفىسطينة العقيد لؤي ارزيقات :" ضواحي...

فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية 2019-06-17 | 08:16:42

استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي...

انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع انخفاض على درجات الحرارة واجواء معتدلة حتى نهاية الاسبوع 2019-06-17 | 05:10:47

يكون الجو اليوم الاثنين معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...

عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ عودة يطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية العفولة‎ 2019-06-16 | 21:58:35

أبرق النائب أيمن عودة (الأحد) رسالة للمستشار القضائي للحكومة د. أڤيحاي مندلبليط...

حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين 2019-06-16 | 18:48:35

بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر اندلع حريق كبير...

نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء 2019-06-16 | 18:46:06

اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...

مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين 2019-06-16 | 18:22:00

لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...

لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة 2019-06-16 | 18:28:47

جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...

الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني 2019-06-16 | 15:30:35

بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه رفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل حافلة اطلاق نار مصر اصابات سياح مجهولون القاهرة اطلاق ام الفحم باقةانتفاضةشارع6شبان . يهاجمون منصة القيادات خلال المهرجان الخطابي الاختتامي مسيرة سخنين نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي ضبط مسدس ذخيرة امشاط مخدرات هروين كوكائين في مدينة اللد ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com