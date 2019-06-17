مستوطنون, يعطبون, اطارات, مركبات, ويخطون, شعارات, عنصرية, على, جدران, مسجد, بلدة, كفر, مالك, في, رام, الله,

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جاء في بيان من رابطة أئمة طمرة , حول إقامة حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة :" أهلنا...
جاءنا من الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفىسطينة العقيد لؤي ارزيقات :" ضواحي...
استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي...
يكون الجو اليوم الاثنين معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
أبرق النائب أيمن عودة (الأحد) رسالة للمستشار القضائي للحكومة د. أڤيحاي مندلبليط...
بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر اندلع حريق كبير...
اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...
لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...
جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...
بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها...