مستوطنون, يعطبون, اطارات, مركبات, ويخطون, شعارات, عنصرية, على, جدران, مسجد, بلدة, كفر, مالك, في, رام, الله,

اقدم مستوطنون على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة كفر مالك في محافظة رام الله.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنين اقتحموا اطراف البلدة وقاموا بخط شعارات عنصرية على جدران احدى المساجد في البلدة واعطاب اطارات بعض المركبات قبل ان ينسحبوا من المكان.