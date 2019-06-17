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ام الفحم تستقبل الاسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون
2019-06-17 08:21:52
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ام الفحم تستقبل الاسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون
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