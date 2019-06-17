فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية

استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي عانق الحرية، فجر اليوم الاثنين، بعد ان قضى 17 عامًا في السجون الاسرائيلية بتهم أمنية .

وجرى احتفال الستقبال على مدخل المدينة مع اطلاق سراح الاسير ووصولخ المدينة , حيث تجمع العشرات على مدخل المدينة وانطلقوا معا برفقة ابنهم الاسير المحرر الى بيت عائلته هناك تم استقباله من قبل اهله وعائلته وسط دموع الفرح .وتمنى الاسير المحرر ظافر فتحي جبارين لجميع الاسرى ان يتنسموا هواء الحرية قريبا .