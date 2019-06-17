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فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استقبلت مدينة ام الفحم فجر اليوم الاثنين إبنها، الاسير ظافر فتحي جبارين، والذي عانق الحرية، فجر اليوم الاثنين، بعد ان قضى 17 عامًا في السجون الاسرائيلية بتهم أمنية .


وجرى احتفال الستقبال على مدخل المدينة مع اطلاق سراح الاسير ووصولخ المدينة , حيث تجمع العشرات على مدخل المدينة وانطلقوا معا برفقة ابنهم الاسير المحرر الى بيت عائلته هناك تم استقباله من قبل اهله وعائلته وسط دموع الفرح .

وتمنى الاسير المحرر ظافر فتحي جبارين لجميع الاسرى ان يتنسموا هواء الحرية قريبا .




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