فيديو وصور - ام الفحم تستقبل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين بعد قضاء 17 عاما في السجون بتهم أمنية

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جاء في بيان من رابطة أئمة طمرة , حول إقامة حفل تخرج وحفل غنائي بالمدينة :" أهلنا...
جاءنا من الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفىسطينة العقيد لؤي ارزيقات :" ضواحي...
اقدم مستوطنون على إعطاب اطارات بعض المركبات وخط شعارات عنصرية على جدران مسجد...
يكون الجو اليوم الاثنين معتدلاٌ خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات...
أبرق النائب أيمن عودة (الأحد) رسالة للمستشار القضائي للحكومة د. أڤيحاي مندلبليط...
بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر اندلع حريق كبير...
اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...
لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...
جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...
بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها...