الاونروا:, نحتاج, الى, مليار, ومئتي, مليون, دولار, للعام, 2019,

أكد المتحدث باسم وكالة "الانوروا" سامي مشعشع، أن الاجتماع التحضيري الذي جرى في الاردن ياتي قبل اجتماعات اللجنهة الاستشارية للوكالة والدولة المضيفة للاجئين الذي يعقد غدا وعلى مدار يومين في البحر الميت في الاردن.

وقال مشعشع إن الهدف من الاجتماع هو تنسيق المواقف بين الدول المضيفة للاجئين والجامعة العربية للوصول الى موقف عربي موحد في جلسات المؤتمر غدا.وشدد مشعشع على أهمية اجتماع الغد في ظل ما تعانيه الوكالة من وضع مالي صعب جدا والحاجة الكبيرة لسد العجز في ميزانيتها، مشيرا الى ان مؤتمر اخر سيعقد في نيوورك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وهو مؤتمر التعهدات لترجمة الوعود بالتبرع الى اموال في البنوك حيث ان سيولة الوكالة ستكون صفر مع نهاية العام.وبين مشعشع ان الوكالة تحتاج الى مليار ومئتي مليون دولار للعام 2019 وهو ما نجحت في توفيره العام الماضي وتسعى لتكرار هذه التجربة في العام الحالي وايجاد شركاء ومتبرعين جدد وعقد اتفاقيات بالتبرع لعدة سنوات للوصول الى ثبات مالي ينتج عنه ثبات برامجي للوكالة.