الاونروا:, نحتاج, الى, مليار, ومئتي, مليون, دولار, للعام, 2019,

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ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء...
انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها...
أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...
غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...
من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...
وجّهت الملكة إليزابيث الثانية رسالة إلى لبنان، من خلال إحتفال السفارة...
أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...
أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام...