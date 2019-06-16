عودة, يطالب, المستشار, القضائي, بفتح, تحقيق, مع, رئيس, بلدية, العفولة‎,

أبرق النائب أيمن عودة (الأحد) رسالة للمستشار القضائي للحكومة د. أڤيحاي مندلبليط مطالبًا إياه في فتح تحقيق حول مشاركة رئيس بلدية العفولة وأعضائها في مظاهرة ضد بيع بيت لمواطن عربي تحت عنوان "القوة اليهودية في العفولة" والتي نادت بالحفاظ على طابع مدينة العفولة اليهودي.

ومن الجدير ذكره أنّ في المظاهرة تم رفع أعلام اسرائيل وأعلام منظمة "لهاڤا" اليميني المتطرف الذي يعرف بعدائه للمواطنين العرب.وفي رسالته أكّد عودة على عدم قانونيّة مشاركة رئيس البلدية في مظاهرة تحريضيّة ضد المواطنين العرب وعلى وجوب اعتبار عمله جنائيًّا بسبب التحريض على العنصريّة والعنف.كما وجاء في رسالة عودة على دور رئيس البلدية في تنصيب نفسه لجنة قبول للسكن في المدينة والتي تُصنّف وتُميِّز السكان على أساس عنصري بحت.وفي تعقيبه قال عودة: "رئيس بلدية العفولة ومنظمي المظاهرة خرجوا من نفس المدرسة التي تخرّجت منها الحكومة التي سنّت قانون القوميّة. فمن سنّ قانون القوميّة وأدخل الكهانيين الى الكنيست لن يقوم بردعهم من النزول الى الشارع نداءً للتطهير العرقي من المدينة. جوابنا لهؤلاء واحد، سنفرض أنفسنا أيضًا في العفولة حتى نُحقق لأنفسنا ولشعبنا المساواة التّامة رغم أنف غلاة اليمين."