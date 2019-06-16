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مدرسة ابن خلدون الثانوية عرابة تحتفل بتخريج الفوج ال 39 من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت القاعة الرياضية في مدرسة ابن خلدون الشاملة احتفالا لثانوية ابن خلدون بتخريج فوجها ال 39 من طلابها والذي بلغ عددهم 155 خريج وخريجة بحضور رئيس البلدية عمر واكد وادارته ومدراء مدارس واهالي الخريجين .


افتتح الاحتفال بايات من الذكر الحكيم وقد تولت العرافة الطالبة زينب حسام خربوش والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة عبدالكريم طه وكانت كلمة لرئيس البلدية عمر واكد نصار وتخلل الاحتفال فقرات فنية شاركت فيها وصال دراوشه بنشيد موطني وفقرة دبكة شعبية واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين باجواء من البهجة والسرور .




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