ام, الفحم:ثانوية, سخنين, للبنات, تحتفل, بتخريج, الفوج, السادس, عشر, من, طالباتها,

باجواء مميزة ، احتفلت صباح اليوم الثلاثاء ثانوية سخنين للبنات في مدينة ام الفحم بتخريج الفوج الـ 16 من طالباتها، بحفل مهيب اقيم في قاعة المدرسة بمشاركة عائلات الطالبات.

افتتح الاحتفال باستقبال الطالبات على نغمات اغاني التخريج ومن ثم تم تقديم تلاوة عطرة من القران الكريم من قبل الشيخ وائل محاميد.ثم تحدثت مديرة المدرسة المربية تمام مرزوق كلمتها التي تطرقت من خلالها لاهمية المرحلة القادمة للطالبات الخريجات واستذكرت اللحظات المميزة لهذا العام الدراسي.هذا وتلت هذه الفقرة كلمات لمربيات الصفوف والطالبات الخريجات، وفي الختام تم توزيع الشهادات على الطالبات وسط اجواء مفعمة بالفرح والسرور .هذا وقد اشرفت على تنظيم الحفل المستسارة التربوية شدوان شيبان.