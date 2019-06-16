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الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، تفاصيل تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي. 

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ساري وقع على عقد مدته 3 سنوات، وسيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت يرتبط أحدها بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. 
أما فيما يتعلق بقيمة التعويض التي دفعها يوفنتوس للحصول على خدمات ساري، فأوضح الموقع الإيطالي أن البلوز حصل على 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بأداء السيدة العجوز في السنوات المقبلة.  وأوضح الموقع الإيطالي أن الاتفاق تم بين الناديين، صباح الجمعة الماضي، ولكن ما تسبب في تأخير الإعلان الرسمي هو تفاوض ساري مع تشيلسي بشأن مكافآت الموسم والراتب الخاص بشهر يونيو/ حزيران الحالي.  وكانت تدور المفاوضات الأخيرة بين ساري ويوفنتوس حول مدة العقد، حيث ظهر اقتراحان هما أن تكون المدة عامين مع خيار إضافة الموسم الثالث، أو تتحول إلى 3 مواسم من البداية. 
وأفاد الموقع الإيطالي بأن التقديم الرسمي لساري كمدير فني جديد ليوفنتوس سيكون خلال الأسبوع المقبل.
الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس




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