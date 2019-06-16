تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-16 18:50:30 الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس |  2019-06-16 18:48:35 حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين |  2019-06-16 18:46:06 نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء |  2019-06-16 18:22:00 مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين |  2019-06-16 18:28:47 لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة |  2019-06-16 15:30:35 الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني |  2019-06-16 15:25:47 مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز |  2019-06-16 14:59:23 بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد |  2019-06-16 14:52:14 قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس |  2019-06-16 14:34:57 الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ |  2019-06-16 14:31:44 كلية البيان البعنة تحتفل بتخريج الفوج ال 13 من طلابها |  2019-06-16 13:26:22 عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود |  2019-06-16 13:00:48 احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب |  2019-06-16 12:48:15 برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان |  2019-06-16 12:35:10 لماذا لا يثق معظم المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين



  |     |   اضافة تعليق



بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر

اندلع حريق كبير في منطقة حرشية بالقرب من مدينة سخنين، بعد عصر اليوم الأحد، حيث هرعت الى المكان 6 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي، معززة بأربع طائرات إطفاء، حيث عملت على اخماد النيران ومنع انتشارها واقترابها من خط المنازل.





كلمات متعلقة

حريق, كبير, في, منطقة, حرشية, قرب, سخنين,

تابعونــا

نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء 2019-06-16 | 18:46:06

اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...

مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين 2019-06-16 | 18:22:00

لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...

لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة 2019-06-16 | 18:28:47

جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...

الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني 2019-06-16 | 15:30:35

بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها...

مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز 2019-06-16 | 15:25:47

لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا...

قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس 2019-06-16 | 14:52:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...

الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ 2019-06-16 | 14:34:57

"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...

عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود 2019-06-16 | 13:26:22

طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...

احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب 2019-06-16 | 13:00:48

جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...

منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها 2019-06-16 | 12:29:37

أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشمالينصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد طرعان القاء قنبلة هلع صوت بيت اعتقال مشتبهين اصابات اضرار بدون عرب اضرام حرق النار صف صفوف الشبلي الشرطة اعتقال مشتبه بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةيافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف ريال مدريد بيبيه مدافع البرتغال عرب الداخل مشاركة متابعة ستاد بيرنبيو مدريد عاصمة اسبانيا دوري ابطال اوروبا مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي مصرع شابين اطلاق نار اصابة شاب ثالث حادث شرطة اسعاف تحقيق اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com