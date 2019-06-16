حريق, كبير, في, منطقة, حرشية, قرب, سخنين,

بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر

اندلع حريق كبير في منطقة حرشية بالقرب من مدينة سخنين، بعد عصر اليوم الأحد، حيث هرعت الى المكان 6 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي، معززة بأربع طائرات إطفاء، حيث عملت على اخماد النيران ومنع انتشارها واقترابها من خط المنازل.