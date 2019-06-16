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نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء



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اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير، اليوم (الأحد) مع نائب المستشار القضائي للحكومة إيريز كامينتس حول توصيل البيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة بالرغم من عدم حصولها على ما يُعرف بنموذج رقم ٤.


وفي الجلسة طرح النواب القضية الشائكة من عدم ربط البيوت لشبكة الكهرباء والتي تعتبر من أهم القضايا التي تقلق المواطنين العرب على أنّها تصل في الكثير من الحالات الى حالات إنسانيّة تتسبب في شظف العيش.
كما وطرح النوّاب حلولًا عملية لخمسين ألف بيتًا بقرانا ومدننا بدون مدّ كهرباء بشكل رسمي.
هذا ويُذكر أنّ النواب اقتربوا من الوصول الى تصوّر لبلورة اتفاق لحل المشكلة بصورة جذريّة بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية ونائب المستشار القضائي للحكومة ويبقى المفتاح هو المثابرة المنهجيّة والعمليّة حتى إيصال الكهرباء لكل البيوت، يشمل التي لم تحصل على نموذج ٤
نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء




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