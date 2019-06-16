مصرع, العامل, فارس, خالد, حمودة, من, البعينة, نجيدات, في, ورشة, بناء, بكريات, موتسكين,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت العامل بجراح حرجة توفي على اثرها .الشرطة وممثلين عن وزارة الصناعة باشروا التحقيق .

لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه جراء سقوط رافعة شاحنة عليه خلال العمل في ورشة بناء في كريات موتسكين قرب حيفا .

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