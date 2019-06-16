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مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه جراء سقوط رافعة شاحنة عليه خلال العمل في ورشة بناء في كريات موتسكين قرب حيفا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت العامل بجراح حرجة توفي على اثرها .

الشرطة وممثلين عن وزارة الصناعة باشروا التحقيق .




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