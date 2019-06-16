تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-16 18:50:30 الكشف عن تفاصيل تعاقد ساري مع يوفنتوس |  2019-06-16 18:48:35 حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين |  2019-06-16 18:46:06 نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء |  2019-06-16 18:22:00 مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين |  2019-06-16 18:28:47 لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة |  2019-06-16 15:30:35 الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني |  2019-06-16 15:25:47 مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز |  2019-06-16 14:59:23 بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد |  2019-06-16 14:52:14 قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس |  2019-06-16 14:34:57 الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ |  2019-06-16 14:31:44 كلية البيان البعنة تحتفل بتخريج الفوج ال 13 من طلابها |  2019-06-16 13:26:22 عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود |  2019-06-16 13:00:48 احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب |  2019-06-16 12:48:15 برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان |  2019-06-16 12:35:10 لماذا لا يثق معظم المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها المحامي زكي كمال شهدت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا، مطلع هذا الأسبوع مؤتمراً علمياً وأكاديمياً لعرض الأعمال البحثية الأكاديمية لطلاب اللقب الثني.  وكان المؤتمر الذي جرى في الحرم الأكاديمي الجديد التابع للكلية وتولت عرافته الدكتورة ايمان نحاس قد استهل بكلمة لرئيس الكلية المحامي زكي كمال قال فيها ان هذا المؤتمر وهو الاول من نوعه سيتحول الى تقليد سنوي يشكل قفزة نوعية جديدة وكبيرة تريد الكلية من خلالها نقل طالباتها وطلابها الى مصاف زملائهم وزميلاتهم من المعاهد البحثية والاكاديمية الرائدة في البلاد والعالم والتي يتجه طلابها الى خوض غمار الأبحاث في كافة المواضيع العلمية والأدبية والتدريسية، ما يشكل عملياً خطوة إضافية تخطوها الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا نحو الاعتراف بها جامعة.  وأضاف:" انظر الى قائمة وعناوين الأبحاث النهائية لطالباتنا وطلابنا فينتابني الفخر الشديد بكوكبة رائدة منهم يخوضون غمار الأبحاث في مواضيع العلوم والتربية والقيادة وجودة البيئة والتدريس وغير ذلك من المواضيع التي تشكل مندمجة الدليل على اننا نجحنا في هذه الكلية في تذويت قيم البحث والاستقصاء واننا نربي جيلاً بعد جيل من الخريجين الأكاديميين الذين لا يكتفون بالدراسة الأكاديمية النظرية بل يطبقون ذلك على ارض الواقع بحثاً ودراسة ، ايماناً منهم بأن الأكاديمية يجب ان تتصل بمجتمعها وأن تتشابك وتتواصل معه لتبقى حية ومؤثرة وليستفيد منها الناس. انتم طلابنا الذين تشاركون بأعمالكم البحثية في هذا اليوم، ذخر لنا وللعرب في هذه البلاد بل للدولة وللعالم فانتم عماد المستقبل واساس الخير وانتم من قرر بمحض ارادته ولمصلحة مجتمعه بأن ينتقل من مصاف الأكاديمي الى مصاف الباحث والمثقف. الشكر لكم جميعاً ولكل من عمل على اخراج هذا اليوم الى حيز الوجود"  من جهته رحب مدير الكلية البروفيسور سلمان عليان بالمشاركات والمشاركين في يوم عرض الأبحاث النهائية مؤكداً اعتزاز الكلية بهم وبنشاطهم الذي يشكل ثمرة طيبة لدراسة اكاديمية متواصلة لا تقبل التساهل الو المهادنة.  الدكتورة رندة عباس رئيسة المؤتمر والقائمة بأعمال مدير الكلية قالت:" اقف اليوم امامكم معتزة فخورة من جهة ومدركة لعظم المسؤولية الملقاة عليكم وللتأثر الطبيعي الذي تعيشون اليوم، فعرض ابحاثكم واعمالكم الختامية ليس بالأمر الهين او اليومي بل انه حالة تختلط فيها مشاعر التوتر والتأثر بمشاعر الاعتزاز بالوصول الى قمة أخرى اكاديمية وبحثية تشكل ختاماً لسميرة اكاديمية مضنية تقدمون فيها عصارة دراستكم بأقصر الصياغات وابلغها واوضحها علمياً واكاديمياً. أنتم الأوائل في هذا السياق فهذا اليوم هو الأول ولكم فيه قصب السبق وحصة الأسد فأنتم من عبد الطريق للأجيال القادمة والافواج المتوالية من الخريجين والخريجات للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات. أنتم عتاد المستقبل وسفراء هذه الكلية وأنتم بتجربتكم مع هذا المؤتمر خير شاهد وأفضل دليل على اننا في هذه الكلية لا نساوم ولا نهادن بكل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمتطلبات الأكاديمية وذلك لمصلحتكم ومن أجلكم فشعارنا هو تخريج الأفضل فالأفضل على الإطلاق. لا بد من كلمة شكر وعرفان لرئيس الكلية المحامي زكي كمال على دعمه الدائم والكامل ولمدير الكلية على مشاركته ومرافقته للمؤتمر وكذلك لكل من شارك أكاديمياً وتنظيمياً وإدارياً في إنجاح هذا اليوم القيم من زملاء محاضرين وعاملين اداريين وتنظيميين وغيرهم".  هذا وتم عرض الاعمال الأكاديمية الختامية في عدد من قاعات الحرم الأكاديمي الجديد ومنح شهادات التقدير للمشاركين في عرض الأبحاث النهائية.    





كلمات متعلقة

الكلية, الاكاديمية, العربية, للتربية, في, اسرائيل–حيفا, تنظم, مؤتمراً, خاصاً, لعرض, الاعمال, الأكاديمية, النهائية, لطلاب, اللقب, الثاني,

تابعونــا

حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين 2019-06-16 | 18:48:35

بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر اندلع حريق كبير...

نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء 2019-06-16 | 18:46:06

اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...

مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين 2019-06-16 | 18:22:00

لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...

لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة 2019-06-16 | 18:28:47

جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...

مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز 2019-06-16 | 15:25:47

لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا...

قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس 2019-06-16 | 14:52:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...

الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ 2019-06-16 | 14:34:57

"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...

عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود 2019-06-16 | 13:26:22

طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...

احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب 2019-06-16 | 13:00:48

جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...

منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها 2019-06-16 | 12:29:37

أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال اطباء عرابة نجاح كوكبة طب عام امتحان الوزارة افراح عرابةام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة موسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجاربث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق مخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفبسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com