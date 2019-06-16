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مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز



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لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن سيارة خصوصية اصطدمت بدراجة هوائية على شارع رقم 471 بجانب مفرق جت ريمون مما ادى الى وفاة راكب الدراجة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق مع سائقة السيارة (63 عاماً).


صورة توضيحية
مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز




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