مصرع, راكب, دراجة, هوائية, في, حادث, مروع, بالمركز,

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن سيارة خصوصية اصطدمت بدراجة هوائية على شارع رقم 471 بجانب مفرق جت ريمون مما ادى الى وفاة راكب الدراجة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق مع سائقة السيارة (63 عاماً).صورة توضيحية

تابعونــا

حريق كبير في منطقة حرشية قرب سخنين 2019-06-16 | 18:48:35 بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والانقاذ - كايد ظاهر اندلع حريق كبير...

نواب الجبهة والعربية للتغيير يعقدون جلسة من أجل مدّ البيوت غير المرخصة للكهرباء 2019-06-16 | 18:46:06 اجتمع النوّاب أيمن عودة، أحمد طيبي، يوسف جبارين وأسامة السعدي عن كتلة الجبهة...

مصرع العامل فارس خالد حمودة من البعينة نجيدات في ورشة بناء بكريات موتسكين 2019-06-16 | 18:22:00 لقي العامل فارس خالد علي حموده البالغ من العمر 44 عاماً من البعينة نجيدات مصرعه...

لجنة العمل الدعوي الناصرة:لنقف جميعا في وجه الدجالين والسحرة 2019-06-16 | 18:28:47 جاء في بيان صادر عن لجنة العمل الدعوي في الناصرة:"الحمد لله والصلاة والسلام على...

الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل–حيفا تنظم مؤتمراً خاصاً لعرض الاعمال الأكاديمية النهائية لطلاب اللقب الثاني 2019-06-16 | 15:30:35 بمشاركة المئات من طالباتها وطلابها ومحاضريها وبحضور مسؤوليها وبرعاية رئيسها...

قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس 2019-06-16 | 14:52:14 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...

الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ 2019-06-16 | 14:34:57 "لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...

عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود 2019-06-16 | 13:26:22 طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...

احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب 2019-06-16 | 13:00:48 جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...