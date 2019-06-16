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بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر والبحث عن تحدٍ جديد.

وقال بوجبا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد".
وأضاف النجم الفرنسي: "هناك العديد من الكلمات والكثير من التفكير أيضًا فيما يتعلق بمستقبلي".
وتابع: "لقد قضيت 3 سنوات مع مانشستر يونايتد، وقدمت عملًا رائعًا، حيث أن بعض اللحظات كانت جيدة والأخرى جاءت سيئة مثلما يحدث في أي مكان ومع أي لاعب آخر".
وأتم: "بعد هذا الموسم وكل ما حدث خلاله. أعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر".
يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.
بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد




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