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قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل يبلغ من العمر 7 سنوات الى مستشفى مئير في كفار سابا بعد ان تعرض للدهس في احد شوارع المدينة .


وأضاف البيان أن الطفل المصاب نقل الى عيادة طبية في قلنسوة ومن هناك نقلته الطواقم الطبية الى المستشفى .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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