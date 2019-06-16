قلنسوة-, اصابة, طفل, جراء, تعرضه, للدهس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل يبلغ من العمر 7 سنوات الى مستشفى مئير في كفار سابا بعد ان تعرض للدهس في احد شوارع المدينة .

وأضاف البيان أن الطفل المصاب نقل الى عيادة طبية في قلنسوة ومن هناك نقلته الطواقم الطبية الى المستشفى .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .