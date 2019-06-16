كلية, البيان, البعنة, تحتفل, بتخريج, الفوج, ال, 13, من, طلابها,

شهدت قاعة سرايا الامير في دير الاسد، تخريج الفوج الثالث عشر من طلاب كلية البيان دير الاسد / البعنة حيث تخلل الحفل كلمة ترحيب من مدير الكلية الاستاذ علي ابو زيد التي من خلالها وضح انجازات ونتائج الكلية على الصعيدين التحصيلي والتربوي ، كما والقى بكلمة رئيس المجلس المحلي السيد علي خليل( ابو اياد ) وبمشاركة اهالي الخريجين . تولت العرافة المربية هديل داود _ طنوس حيث رحبت بسفيرة النوايا الحسنة الدكتورة رانية زغبي التي بدورها اثنت على ادارة ، طاقم وطلاب الكلية وشرحت عن المشاريع الاستثنائية للطيران التي تنفرد بها كلية البيان . كما ووزعت شهادات انهاء لخريجي الدورة.

وقد كانت كلمة لجنة اولياء الامور بتمثيل من رئيس اللجنة الاستاذ نزار زرقاوي .ساهم بفقرات البرنامج طلاب ومعلمي البيان فكانت هناك وصلات غنائية للطالبة نور اسدي والطالب عبدالله طوافرة كما وكانت هناك كلمة الخريجين التي القاها على مسامع الجمهور الطالب احمد عابد والطالبة حلا اسدي ، ايضاً ابدعت فرقة دبكة البيان بعرض تراثي بالاضافة لطقس تسليم الشعلة والعلم التي قام به كل من الطالب باسل زرقاوي رئيس مجلس الطلاب والطالبة مريم بكري ، كما والقى المربي مراد كيوان بالتعبير عن كلمته نيابة عن كلمة المربين .في نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين كما وتم تكريم الطلاب المتفوقين .