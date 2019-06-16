كلية, البيان, البعنة, تحتفل, بتخريج, الفوج, ال, 13, من, طلابها,

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في قاعة الهيثم احتلفت مدرسة حنا مويس الثانوية الرامة بتخريج فوجها ال 64 والذي بلغ...
احتفلت المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم مساء الجمعة بتخريج الفوج الثالث عشر من...
احتفلت المدرسة الثانوية متعددة المجالات عمال بيت الزرازير مساء اليوم...
قامت مؤسسة تسوفن وفوروم MIT للمبادرات بتخريج 15 طالب وطالبة من الفوج الاول من...
بأجواء احتفاليّة مفعمة بالبهجة والسّرور، احتفلت المدرسة الابتدائيّة الدّالية...
احتفلت مدرسة عرابه الام على اسم المرحوم حسين ياسين ومديرها الدكتور يوسف كناعنه...
بجو ملؤه الفرح والسرور خرجت المدرسة الثانوية التكنولوجية في طرعان فوجها الثالث...
عند المغيب والشمس تلملم أذيالها ليحل مكانها القمر الساطع معانقاً لابتسامات...
احتفلت مدرسة ثانوية طرعان التابعة لكلية سخنين بتخريج الفوج ال42 من طلاب صفوف...
الوصول الى القمه صعب جدًا ولكن البقاء هناك هو أصعب ولكن المحافظة على...