عودة, يُطالب, تشغيل, مركز, أبو, كبير, أيّام, نهاية, الأسبوع, وأعياد, اليهود,

طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب التشريعي في أبو كبير بكل الملكات المطلوبة ورصد الميزانيّات اللازمة كي يعمل يوميْ الجمعة والسبت، كسائر الأيام.

علمًا أن أيّام عمل المعهد تكون فقط من الأحد للخميس ولا يعمل في أعياد اليهود والمناسبات الرسمية، وفي حال وصول حالات بحاجة للتشريح يتمّ ذلك فقط في أيّام العمل الرسميّة، ممّا يمسّ في إكرام الموتى ويزيد من لوعة الحزن على أهل الفقيد وأقربائه.وفي رسالته شدّد النائب عودة على أنّ تعطيل عمل المعهد لأكثر من 25% من أيّام السنة يمسّ بشكل مباشر في كرامة الموتى وفي ذويهم وأقربائهم وفي مبدأ يسير حسبه مجتمعٌ كامل "إكرام الميّت دفنه".وعقّب عودة: "كل من رأى الأسى على وجوه الأهل يدرك تمامًا أهمية انهاء هذه القضية بشكل نهائي، خاصةً أنه يتمّ التوجه لي ولزملائي عشرات المرات سنويًّا بهذا الأمر الإنساني والمشحون بالأسى والمشاعر الحارة."