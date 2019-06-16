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احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر لاسرائيل بقيمة 10 مليون شيكل , حيث تم ضبط 335 كغم من الحشيش والكنابيس ,كما وتم اعتقال مشتبهين".


وأضاف البيان :" عملت قوات الشرطة بعد منتصف ليلة السبت ولاحظت وجود عشرات المهربين المصريين قرب الجدار وبحوزتهم معدات عمل وقاموا بالقاء رزم كبيرة الى الاراضي الاسرائيلية , حيث تبين لاحقاً انها مخدرات ".

وجاء في البيان:"في الجهة المقابلة من الحدود في الاراضي الاسرائيلية لاحظ رجال الامن وجود مجوعة شبان قاموا بتحميل الرزم , قائد الحملة امر القوات بالتحرك وملاحقتهم , وخلال مطاردة استعملت القوات خلالها حواجز واطلاق نار تم اعتقال شابين وضبط 4 سيارات بداخلهم 15 رزمة من المخدرات .

الشرطة اعتقلت الشابين(40,19 عاماً)من سكان احدى التجمعات البدوية قرب رمات حوفيف وسيتم تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق .




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