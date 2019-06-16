احباط, عملية, تهريب, مخدرات, بقيمة, 10, مليون, شيقل, من, مصر, واعتقال, شابين, من, النقب,

جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر لاسرائيل بقيمة 10 مليون شيكل , حيث تم ضبط 335 كغم من الحشيش والكنابيس ,كما وتم اعتقال مشتبهين".

وأضاف البيان :" عملت قوات الشرطة بعد منتصف ليلة السبت ولاحظت وجود عشرات المهربين المصريين قرب الجدار وبحوزتهم معدات عمل وقاموا بالقاء رزم كبيرة الى الاراضي الاسرائيلية , حيث تبين لاحقاً انها مخدرات ".وجاء في البيان:"في الجهة المقابلة من الحدود في الاراضي الاسرائيلية لاحظ رجال الامن وجود مجوعة شبان قاموا بتحميل الرزم , قائد الحملة امر القوات بالتحرك وملاحقتهم , وخلال مطاردة استعملت القوات خلالها حواجز واطلاق نار تم اعتقال شابين وضبط 4 سيارات بداخلهم 15 رزمة من المخدرات .الشرطة اعتقلت الشابين(40,19 عاماً)من سكان احدى التجمعات البدوية قرب رمات حوفيف وسيتم تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق .