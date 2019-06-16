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برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، موقف أتلتيكو مدريد من صفقة انتقال نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة في الصيف الجاري.


ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن قرار انتقال جريزمان إلى برشلونة معلق لمدة 15 يومًا، حتى ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن برشلونة يتسم بالهدوء حتى الآن، ولم يقرر سواء تنفيذ الاتفاق الشفهي مع جريزمان وتفعيل الشرط الجزائي في عقده، أم سيتراجع النادي الكتالوني عن إبرام الصفقة.

ويخشى مسؤولو برشلونة من حالة الانقسام حول التعاقد مع المهاجم الفرنسي، سواء على المستوى الإداري أو في غرف الملابس.

وعلى الجانب الآخر، فإن ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، صرح مؤخرًا بأن جريزمان لديه اتفاق مع برشلونة، وسينتقل إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

ويسعى أتلتيكو من وراء هذه التصريحات إلى تسريع إتمام الصفقة والحصول على الـ 120 مليون يورو، لاستغلال الأموال في ضم الشاب البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا.

ويتلقى أتلتيكو تهديدات من خورخي مينديز، وكيل فيليكس، بنقل اللاعب إلى نادٍ آخر في حالة تأجيل حسم الروخيبلانكوس للصفقة.
برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان




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