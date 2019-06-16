لماذا, لا, يثق, معظم, المرضى, بتقنيات, الذكاء, الاصطناعي؟,

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وجدت دراسة حديثة أن أطفال الوالدين المنفصلين هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وقام...
كشف علماء في بريطانيا وأستراليا أن تعديل عادات النوم يمكن أن يغير ساعة الجسم...
حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصائيات...
ضمن الدراسات العلمية التي يقوم بها الأطباء والعلماء في العالم، توصل الباحثون إلى...
يستخدم الكثيرون مكيفات الهواء صيفا في المكاتب ويعتبرونها المنقذ الوحيد من ارتفاع...
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وضع الأطباء قائمة بالسلع الغذائية التي يجب تناولها بصورة منتظمة لتخفيض خطر...
هل تريد أن تخفض وزنك؟.. إذا كان الجواب نعم فسيتوجب عليك ابتداء من اليوم إعادة...
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إذا استطعت خفض مدخلات جسمك من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة كل يوم ستفقد حوالي 2...