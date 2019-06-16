منظمو, زيارة, جاوشو, للناصرة:هنالك, عدم, وضوح, لدى, الاهالي, من, الزيارة, واهدافها,

أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم وضوح في الساحة العامة في الناصرة لأن المسؤولين عن اتصالاتنا مع السكان المحليين لم يتمموا عملهم بشكل كاف للتواصل مع جميع المؤمنين بيسوع المسيح, اذ نحن نحترم ايمانكم ومبادئكم, فليبارككم الله.

نود أن نوضح ما يلي:نحن بكل تواضع اتباع ليسوع المسيح, وجُلَّ ارادتنا أن تتم مشيئة الله كما في السماء كذلك على الأرض.نحن نحب أقربائنا (جيراننا) كنفسنا, واسمحوا لنا أن ننوه بأن اقربائنا هم أيضا هؤلاء الذين لا يشاركوننا نفس الايمان, فنحن نحبهم, فالمحبة هي الأعظم, ولأننا نحب لا يمكننا أن نؤذي أولئك الذين نحبهم من خلال تعاليمنا ووعظنا وتصرفاتنا لان الكتاب المقدس هو خبر سار.الأعظم في نظر الله هو من يحب قريبه, لانه لا يمكننا ان نحب الله ان لم نحب قريبنا.الناصرة هو مكان متواضع يعيش فيه الناس بسلام. هدفنا هو ان نحب بعضنا البعض كما نحب انفسنا, لذلك نحن نرحب بالجميع لحضور اجتماعاتنا يوم الاحد الموافق 2019/6/23 ويوم الاثنين الموافق 2019/6/24 في مدرج جبل القفزة.نحن نأمل أن نكون بَرَكة لكل من يشاركنا بغض النظر عن خلفيته الدينية او السياسية. نشكركم على حسن الأستضافة.ليعرفنا الجميع من خلال محبتنا.الى هنا نص البيان الذي وصل للصنارة نت