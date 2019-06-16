مدرسة, الزرازير, الابتدائية, بفعاليات, الشرطة, والجمهور,

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لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...
"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...
طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...
جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...
أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم...
تشهد مدينة الناصرة في الاسابيع الاخيرة حالة توتر بسبب زيارة تي بي جوشوا الى جبل...
أفادت دراسة إسبانية حديثة أن طهي الخضراوات مثل الثوم والبصل والطماطم بزيت...
خلال نشاط للشرطة في منطقة طبريا تم توقيف قاصر (13عاماً) من المغار بعد ضبطة يقود...
أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 554 مدخل مدينة الطيرة...