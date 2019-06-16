مدرسة, الزرازير, الابتدائية, بفعاليات, الشرطة, والجمهور,

اقامت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية ومديرها الشيخ سالم عيادات بالتعاون مع الشرطة الجماهيرية في الزرازير الممثلة بالشرطيين اريئيل ونزار غدير فعاليات "الشرطة والجمهور " وذلك من اجل تقريب الفعاليات الشرطية للمجتمع .

اقيمت الفعاليات في ملعب المدرسة في ساعات الصباح حيث تخلل البرنامج اظهار عمل رجال الاطفاء في اخماد الحرائق بطرق مختلفة ,ومشاركة الخيول المروضة في مهام شتى مثل تفريق متظاهرين والبحث عن مفقودين في أماكن وعرة, وكذلك استعمال رجال الشرطة للدراجات النارية في اماكن ضيقة ومحددة.لاقت الفعالية المميزة استحساناً كبيراً من قبل ادارة المدرسة ومعلميها. وفي الختام شكر مدير المدرسة الشيخ سالم عيادات قائد شرطة ميجدال هعيمك ايال كيهاتي والشرطيين ارئيل ونزار غدير على تخطيط هذه الفعالية وتنفيذها على امل زيادة المشاركة بين الشرطة والجمهور في المنطقة من اجل امن وامان المجتمع.