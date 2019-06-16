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العالول: المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا الهدف منه إيصال رسالة واضحة بأن شعبنا موحد في مواجهة كل المحاولات البائسة التي تستهدف قضيته الوطنية.  وشدد العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد ، إلى أن شعبنا رافض للورشة التي دعت لها الولايات المتحدة في البحرين وأنه ملتف حول قيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير وأنه لن يسمح لأي أحد التحدث باسمه إلا من خلال القيادة الشرعية .  وأشار إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خلال لقاء الرئيس محمود عباس مع الشبيبة الفتحاوية وممثلي مجالس الطلبة في الجامعات يوم أمس.  وشدد العالول على صلابة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الضاغطة على شعبنا والمتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة التحديات.
العالول: المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا




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