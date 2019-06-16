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صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض عرضين لمغادرة الريدز في الصيف الحالي. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد ويوفنتوس رغبا في الحصول على خدمات صلاح، وتقدما بعرضين بلغت قيمة كل منهما 150 مليون إسترليني. وأشارت إلى أن مساعدة ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومعاملته كبطل داخل قلعة "الريدز" وراء شعور صلاح بأن هذا التوقيت سيكون خاطئا لو فكر في مغادرة "أنفيلد". وأفادت الصحيفة بأن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، كان على علم بالعرضين وشارك في مناقشتهما مع إدارة الريدز. وأوضحت أن السنغالي ساديو ماني، شريك صلاح في هجوم الريدز، تلقى هو الآخر عروضًا من أندية كبرى، ولكنه أعلن أيضًا أنه سعيد بالبقاء.
صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد




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