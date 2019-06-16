تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-16 15:25:47 مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز |  2019-06-16 14:59:23 بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد |  2019-06-16 14:52:14 قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس |  2019-06-16 14:34:57 الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ |  2019-06-16 14:31:44 كلية البيان البعنة تحتفل بتخريج الفوج ال 13 من طلابها |  2019-06-16 13:26:22 عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود |  2019-06-16 13:00:48 احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب |  2019-06-16 12:48:15 برشلونة يعذب أتلتيكو بورقة جريزمان |  2019-06-16 12:35:10 لماذا لا يثق معظم المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ |  2019-06-16 12:29:37 منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها |  2019-06-16 12:08:53 مدرسة الزرازير الابتدائية بفعاليات الشرطة والجمهور |  2019-06-16 11:56:01 العالول: المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا |  2019-06-16 11:44:41 "داء الآيفون".. ماذا تفعل الهواتف الذكية في مفاصل اليد؟ |  2019-06-16 11:39:39 صلاح يرفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد |  2019-06-16 11:02:16 نائب رئيس بلدية الناصرة سمير سعدي:اطلب الغاء زيارة جوشوا وادعو الأهل الى عدم الانجرار خلف المظاهر البراقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نائب رئيس بلدية الناصرة سمير سعدي:اطلب الغاء زيارة جوشوا وادعو الأهل الى عدم الانجرار خلف المظاهر البراقة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تشهد مدينة الناصرة في الاسابيع الاخيرة حالة توتر بسبب زيارة تي بي جوشوا الى جبل القفزة , حيث علت اصوات كثيرة في الشارع النصراوي لالغاء هذه الزيارة وبحسب اعتقاد البعض ان المدعو جوشوا ليست شخصية دينية ويدعي النبوة , مطالبين البلدية ورئيسها بالغاء البرنامج وعدم استقباله.

وجاء في بيان وصل من نائب رئيس البلدية الحاج سمير سعدي:"أولاً : إنّ إرسال الله تعالى الأنبياء والمُرسلين سُنّةٌ ماضيةٌ، (وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ). وقد أقرّ القُرآن الكريم بأسماء بعض الرُّسل الذين في العهدين القديم والجديد، ولم ينكر القُرآن الكريم اسماء الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن الكريم وانما قال الله تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ).
ثانياً: إنّ الرسالة والرّسل أمر إلهي لا مدخل فيه للبشر، بل إنّ الأديان السّماوية الثلاثة تعتقد أنّ النبوّات قد ختمت، وكل منها ينتظر "مخلص" آخر الزمان.
على ذلك اتفقت الشرائع السّماوية أنّ ادعاء النبوات افتراءٌ على الله (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ).
ثالثاً : أما ادعاء التنبّوء والكرامات والعلاج وخوارق العادات، فإنً النَّاس فيها نوعان؛ صادق برٌّ مؤمن، وهذا حاله الإيمان الكامل والنُّصح الخالص وما أعزّ هؤلاء في كل زمان. وأمّا من النوع الثاني؛ فهم قوم يفترون على الله الكذب، وإنّ الكذب على الخلق مذمومٌ، فكيف بمن يكذبون على الله ويدّعون عليه الكذب!؟
رابعاً : إنّ الزيارة المرتقبة من المدعو " تي بي جوشوا " لمدينة الأديان وأرض بشارة المسيح عليه السلام  هي على التحقيق افتراء على السيد المسيح في دار بشارته... فليس من كان يحيي الموتى باْذن الله ويبرأُ الأكمه والأبرص باْذن الله كمن يدّعي ما ليس له بحقٍّ على الله..
خامساً: الأهل في الناصرة؛ مسلمين ومسيحيين!أنّ في تاريخ الناصرة العريق، ومساجدها وكنائسها ما يغنينا جميعًا عن استقبال من ليس مقبولا علينا ولا حتى على كنائس بلاده وأهل الحل والعقد في المسيحية العالمية. بل إنني أرى بأن افساح المجال له على منصة  على جبل القفزة في الناصرة قد يسجل كوصمة باقية في تاريخ الناصرة.
وعليه فإنني ابرأ الى الله من هكذا لقاءات وزيارات واطلب إلغاءها وادعو الأهل الى عدم الانجرار خلف مظاهر براقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد من تشتت الفكر النصراوي في زمن باتت العولمة تصنع الوعي العربي بما يخالف ثوابت العروبة والإسلام والدين.اللهم هل بلغت اللهم فاشهد 




كلمات متعلقة

نائب, رئيس, بلدية, الناصرة, سمير, سعدي:اطلب, الغاء, زيارة, جوشوا, وادعو, الأهل, الى, عدم, الانجرار, خلف, المظاهر, البراقة,

تابعونــا

مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز مصرع راكب دراجة هوائية في حادث مروع بالمركز 2019-06-16 | 15:25:47

لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا...

قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس قلنسوة- اصابة طفل جراء تعرضه للدهس 2019-06-16 | 14:52:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...

الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في القطاع العام‎ 2019-06-16 | 14:34:57

"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...

عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود عودة يُطالب تشغيل مركز أبو كبير أيّام نهاية الأسبوع وأعياد اليهود 2019-06-16 | 13:26:22

طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...

احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب احباط عملية تهريب مخدرات بقيمة 10 مليون شيقل من مصر واعتقال شابين من النقب 2019-06-16 | 13:00:48

جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...

منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها منظمو زيارة جاوشو للناصرة:هنالك عدم وضوح لدى الاهالي من الزيارة واهدافها 2019-06-16 | 12:29:37

أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم...

مدرسة الزرازير الابتدائية بفعاليات الشرطة والجمهور مدرسة الزرازير الابتدائية بفعاليات الشرطة والجمهور 2019-06-16 | 12:08:53

اقامت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية ومديرها الشيخ سالم عيادات بالتعاون مع...

فوائد ذهبية لطهي الخضراوات بزيت الزيتون فوائد ذهبية لطهي الخضراوات بزيت الزيتون 2019-06-16 | 10:14:36

أفادت دراسة إسبانية حديثة أن طهي الخضراوات مثل الثوم والبصل والطماطم بزيت...

توقيف رجل من الناصرة وقاصر من المغار بعد ضبطهما يقودان دون رخصة قيادة توقيف رجل من الناصرة وقاصر من المغار بعد ضبطهما يقودان دون رخصة قيادة 2019-06-16 | 09:47:46

خلال نشاط للشرطة في منطقة طبريا تم توقيف قاصر (13عاماً) من المغار بعد ضبطة يقود...

اصابة شاب بانقلاب شاحنة مدخل مدينة الطيرة اصابة شاب بانقلاب شاحنة مدخل مدينة الطيرة 2019-06-16 | 09:37:44

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 554 مدخل مدينة الطيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلساغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة جناز المسيح كنائس كفر ياسيف الموحدة مسيرة مشاركة واسعة القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءسيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com