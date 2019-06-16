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راموس يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم كرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني امس السبت بحفل زفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، فى احدى كاتدرائيات بمسقط رأسه فى مدينة إشبيلية. 


وشهد حفل زفاف سيرجيو راموس حضور عدد كبير من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى نجوم مجموعة من نجوم أندية الدوري الإسباني.




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