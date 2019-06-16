مدرسة, حنا, مويس, الثانوية, الرامة, تحتفل, بتخريج, فوجها, ال, 64,

تولت عرافة الاحتفال علا شحادة والقيت كلمات شارك فيها مدير المدرسة ماجد قاسم ورئيس المجلس شوقي ابو الطيف ومفتش المدرسة كميل ابو دوله وكلمة الخريجين الخريجات جوانا ابو شرقي ,رغده فراج ونداء منصور وقدمت فقرات فنية غنائية ومسرحية استاند اب للمسرح البلدي .

في قاعة الهيثم احتلفت مدرسة حنا مويس الثانوية الرامة بتخريج فوجها ال 64 والذي بلغ عدد الخريجين 106 بحضور رئيس مجلس الرامة ومفتش المدرسة كميل ابو دولة ومدراء مدلرس الاعدادية والزراعية انعام داوود والابتدائية حاتم ضو والشماس جريس منصور مدير مدرسة اللاتين الثانوية واعضاء مجلس ومدير المعارف مجيد فراج.

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