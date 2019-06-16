توقيف, رجل, من, الناصرة, وقاصر, من, المغار, بعد, ضبطهما, يقودان, دون, رخصة, قيادة,

خلال نشاط للشرطة في منطقة طبريا تم توقيف قاصر (13عاماً) من المغار بعد ضبطة يقود سيارة دون رخصة قيادة , الشرطة اوقفته على الفور واستدعت صاحب السيارة للتحقيق وتمت مصادرة السيارة , وخلال استجواب القاصر قال:"كنت ابحث عن والدي".

وفي مدينة طبريا اوقفت الشرطة رجل من الناصرة (47 عاماً)بعد ان ضبطته يقود سيارة دون رخصة قيادة, الشرطة قدمت لائحة اتهام بحقه وبحق مالك السيارة .