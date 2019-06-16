اصابة, شاب, بانقلاب, شاحنة, مدخل, مدينة, الطيرة,

كلمات متعلقةاصابة, شاب, بانقلاب, شاحنة, مدخل, مدينة, الطيرة,
لقي راكب دراجة هوائية(22 عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع رقم 471 قرب بيتح تكفا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفل...
"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله قبل قليل رئيس الهستدروت أرنون بار...
طالب النائب أيمن عودة وزير الصحة يعقوب ليتسمان اليوم (الأحد) في تزويد معهد الطب...
جاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة وحرس الحدود:"تم احباط عملية تهريب مخدرات من مصر...
أكد منظمي زيارة تي بي جاوشو للناصرة في بيان وصل للصنارة نت:"نحن نعلم بأن هنالك عدم...
اقامت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية ومديرها الشيخ سالم عيادات بالتعاون مع...
تشهد مدينة الناصرة في الاسابيع الاخيرة حالة توتر بسبب زيارة تي بي جوشوا الى جبل...
أفادت دراسة إسبانية حديثة أن طهي الخضراوات مثل الثوم والبصل والطماطم بزيت...
خلال نشاط للشرطة في منطقة طبريا تم توقيف قاصر (13عاماً) من المغار بعد ضبطة يقود...