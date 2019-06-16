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اصابة شاب بانقلاب شاحنة مدخل مدينة الطيرة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً جراء انقلاب شاحنة على شارع رقم 554 مدخل مدينة الطيرة صباح اليوم الاحد .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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