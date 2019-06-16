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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اليوم الاحد يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة




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