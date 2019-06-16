الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وارتفاع, على, درجات, الحرارة,

اليوم الاحد يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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اصابة 3 شبان جراء تعرضهم للطعن في عين الاسد 2019-06-16 | 00:25:22 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن 3 شبان من عين الاسد وصلوا الى احدى...

الناصرة:تشييع جثمان الشاب تامر ابو تايه 2019-06-15 | 21:00:25 شارك اهالي مدينة الناصرة مساء اليوم الجمعه بتشييع جثمان الشاب النصراوي المرحوم...

اعتقال رجل من يركا مشتبه بالاعتداء على رئيس المجلس المحلي 2019-06-15 | 20:02:13 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

عكا:مصرع الشاب صبحي عمر شناوي جراء تعرضه للغرق 2019-06-15 | 19:21:01 جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شاب يبلغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه غرقا في احدى شواطئ...

بركة: فكرة المستقلين او اللا حزبية هو شكل للإيهام بان ثمة حياد في جهنم 2019-06-15 | 20:00:01 حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في كلمته التي افتتحت مؤتمر...

النائب جبارين يقوم بجولة محاضرات ولقاءات في المانيا 2019-06-15 | 18:01:01 عاد الى البلاد أمس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين بعد جولة من اللقاءات السياسية...

اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا 2019-06-15 | 17:51:24 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات...

حريق كبير بين الرينة ونتسيرت عيليت 2019-06-15 | 16:31:14 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"شب حريق كبير في منطقة...

افتتاح مهيب لمؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة 2019-06-15 | 14:05:15 افتتح مؤتمر القدرات البشرية الثالث الذي تبادر له لجنة المتابعة العليا للجماهير...