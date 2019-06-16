ممثلو, الكنائس, في, الناصرة, يدعون, لمقاطعة, مهرجان, القفزة,

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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن 3 شبان من عين الاسد وصلوا الى احدى...
شارك اهالي مدينة الناصرة مساء اليوم الجمعه بتشييع جثمان الشاب النصراوي المرحوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شاب يبلغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه غرقا في احدى شواطئ...
حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في كلمته التي افتتحت مؤتمر...
عاد الى البلاد أمس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين بعد جولة من اللقاءات السياسية...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"شب حريق كبير في منطقة...
افتتح مؤتمر القدرات البشرية الثالث الذي تبادر له لجنة المتابعة العليا للجماهير...
وصل رئيس المركز الطبي باده - بوريا، د. ايرز أون،لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس بلدية...