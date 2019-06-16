ممثلو, الكنائس, في, الناصرة, يدعون, لمقاطعة, مهرجان, القفزة,

جاء في بيان صادر عن اجتماع ممثلي الكنائس المسيحية وممثلي المجالس الرعوية بالناصرة:أهل الناصرة الكرام،نضع بين أياديكم هذا البيان المنبثق عن اجتماع ممثلي الرئاسات الكنسية للطوائف المسيحية والمجالس الملية التابعة لها الذي عقد مساء اليوم السبت٠١٩.٦.١٥ ٢ في دار المطرانية الأرثوذكسية بالناصرة وذلك من أجل التشاور وتداول قضية حضور مدّعي النبوة جوشوا الى الناصرة بتاريخ ٢٣-٢٤ حزيران الحالي وعزمه على إقامة مهرجان لا يمتّ بصلة الى الإيمان المسيحي القويم.

نتوجّه بهذا النداء ونهيب بكافة أهلنا من مسلمين ومسيحيين بمقاطعة هذا المهرجان المزمع عقده على جبل القفزة بالأيام القريبة، ولو كان ذلك حتى من باب الفضول.كما نهيب بكافة الرعاة الآباء الاجلّاء في الكنائس بالتطرق بوعظاتها بالقداس الإلهي موضحين وداعين لمقاطعة مثل هذه المهرجانات البهلوانية المرفوضة على كنائسنا وأيماننا المسيحي القويم وانتمائنا الوطني ويشكّل خطراً على النسيج الاجتماعي بالمدينة وعلى التآخي بين أبناء كلّ الطوائف من مسلمين ومسيحيين.ونريد ان نذكّر هنا بما جاء في كتابنا المقدس من أقوال المخلص يسوع المسيح وعلى الخصوص بإنجيل متى، الإصحاح ٣٤ جاء: "ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويُضلون كثيرين" و " لأنّه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يُضلّوا لو أمكن المختارين أيضا".أهلنا الكرام،ستعمل الرئاسة الروحية والمجالس الملية للطوائف المسيحية على الاستمرار والتشاور واتخاذ الخطوات المستقبلية بحسب المستجدات على أرض الواقع والحقائق فقط.ممثلو الطوائف المشاركة بالاجتماع التشاوري:⁃ سيادة المتروبوليت كرياكوس⁃ أصحاب القداسة رعاة الكنيسة الأرثوذكسية بالناصرة⁃ قدس الأب أمجد صبارة، راعي طائفة اللاتين في الناصرة⁃ قدس القس نائل أبو رحمون، راعي الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في الناصرة.