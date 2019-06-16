تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-16 00:25:22 اصابة 3 شبان جراء تعرضهم للطعن في عين الاسد |  2019-06-15 21:00:25 الناصرة:تشييع جثمان الشاب تامر ابو تايه |  2019-06-15 20:02:13 اعتقال رجل من يركا مشتبه بالاعتداء على رئيس المجلس المحلي |  2019-06-15 19:21:01 عكا:مصرع الشاب صبحي عمر شناوي جراء تعرضه للغرق |  2019-06-15 20:00:01 بركة: فكرة المستقلين او اللا حزبية هو شكل للإيهام بان ثمة حياد في جهنم |  2019-06-15 20:04:12 مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد |  2019-06-15 18:02:41 ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان |  2019-06-15 18:01:01 النائب جبارين يقوم بجولة محاضرات ولقاءات في المانيا |  2019-06-15 17:55:47 امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين |  2019-06-15 17:51:24 اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا |  2019-06-15 16:31:14 حريق كبير بين الرينة ونتسيرت عيليت |  2019-06-15 14:05:15 افتتاح مهيب لمؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة |  2019-06-15 14:04:14 لماذا أطفال الوالدين المنفصلين أكثر عرضة للسمنة؟ |  2019-06-15 14:02:33 مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي |  2019-06-15 13:59:55 ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هازارد: عشقت كرة القدم بسبب زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف إيدين هازارد، بعد إتمام انتقاله رسميًا من تشيلسي إلى ريال مدريد، عن أول ذكرياته مع النادي الملكي، والتي كانت تسديدة زين الدين زيدان المدهشة، ضد باير ليفركوزن، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.


وأعلن هازارد، عن إعجابه بمدرب ريال مدريد، واعترف بأنه كان السبب وراء اهتمامه بكرة القدم.

وقال هازارد في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد "بدأت أشاهد كرة القدم بسبب زيدان. لقد عشت في بلجيكا، لكني دعمت فرنسا بسبب زيدان".

وأضاف "كانت ذاكرتي الأولى عندما سجل زيدان هدفه الطائر أمام باير ليفركوزن".

وتابع النجم القادم من تشيلسي "الآن، يمكننا العمل سويًا، وهذا شعور خاص للغاية.. سأتواجد في فترة ما قبل الموسم الشهر المقبل لأضع نفسي في خدمته".

وعلق هازارد على حضور 50 ألف مشجع لريال مدريد في استقباله على ملعب سانتياجو برنابيو، قائلًا "قميص ريال مدريد يعني الكثير بالنسبة لي، ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، ومن الصعب أن أصف ما أشعر به".

وأردف الدولي البلجيكي "منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه ركل الكرة، وكان عمري حوالي 4 أو 5 سنوات، كنت أحلم باللعب مع ريال مدريد، شغلتني مسيرتي عبر عدة فرق، لكنني الآن في الـ28 من عمري، ويمكنني البدء في اللعب لهذا النادي الرائع".

وبعد موسم كارثي، لم يرفع فيه ريال مدريد سوى كأس العالم للأندية، أكد هازارد حرصه على إضافة المزيد من البطولات إلى متحف بيرنابيو، قائلًا "عندما تلعب في هذا النادي فإنك تريد الفوز بالألقاب. تريد الفوز بكل شيء، ليس فقط من أجلك، ولكن بالنسبة للفريق والمشجعين حول العالم".
وختم "أول ما تفكر فيه عندما تستيقظ هو إنك تلعب مع ريال مدريد وتريد الفوز بشيء في نهاية الموسم، إذا لعبنا كفريق واحد بشغف وعمل شاق، فسوف نحقق ذلك".
هازارد: عشقت كرة القدم بسبب زيدان




كلمات متعلقة

هازارد:, عشقت, كرة, القدم, بسبب, زيدان,

تابعونــا

ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان 2019-06-15 | 18:02:41

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة، بانتقال...

مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي 2019-06-15 | 14:02:33

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره السيتي في...

مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه 2019-06-15 | 07:04:43

أثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التكهنات مجددًا حول مستقبله...

نيمار بعد 5 ساعات من التحقيق حول الاغتصاب: ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا نيمار بعد 5 ساعات من التحقيق حول الاغتصاب: ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا 2019-06-14 | 21:08:31

أمضى مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار، خمس ساعات في التحقيق...

أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان 2019-06-14 | 20:58:57

أعلنت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تخطط لتقديم شكوى...

بوجبا ينقلب على مانشستر يونايتد بوجبا ينقلب على مانشستر يونايتد 2019-06-14 | 14:47:12

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد،...

بعد هازارد.. ريال مدريد يستعد لإعلان ضم "ميسي اليابان" بعد هازارد.. ريال مدريد يستعد لإعلان ضم "ميسي اليابان" 2019-06-14 | 12:55:03

بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعبا جديدا في صفوفه...

راموس يتجاهل رونالدو.. ويدعو بيكيه لحفل زفافه راموس يتجاهل رونالدو.. ويدعو بيكيه لحفل زفافه 2019-06-14 | 10:42:34

قرر قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس إقامة حفل زفافه على صديقته...

ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20 ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20 2019-06-14 | 08:53:48

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" عن دراسة أجراها حول القيمة...

يوفنتوس يحسم مصير هيجواين يوفنتوس يحسم مصير هيجواين 2019-06-13 | 17:03:40

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين متوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق الناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانحادث طرق مروع انقلاب سيارة اصابة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى نهاريا حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وست
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com