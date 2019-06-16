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الاهليّة" ام الفحم تحتفل بتخريج الفوج الثالث عشر



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احتفلت المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم مساء الجمعة بتخريج الفوج الثالث عشر من طلابها الواعدين بحفل ضخم اقيم في ساحة المكتبة العامة "ابن زيدون" المجاورة للمدرسة.


حيث كان في استقبال ضيوف الحفل كل من مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها وطاقم المعلمين والعاملين. لتطلق بعدها شارة البدء لبرنامج الاحتفال الذي اهتم بأدق تفاصيله الاستاذ المربي هشام محاجنة بمساعدة كوكبة من الطلاب. لتقوم عريفتا الحفل الطالبتان لؤى كبها وشيماء محاميد باستقبال كوكبة الخريجين وسط تصفيق الجميع، ثاني عشر 1 والمربي محمود محاميد، ثاني عشر 2 والمربي مروان فنادقه، ثاني عشر 3 والمربية ابتسام اغبارية، ثاني عشر 4 والمربي جمال زيد، ثاني عشر 5 والمربي احمد ابو شقرة وثاني عشر 6 والمربية وفاء مبروك.

الطالب محمد حكمت قرأ على مسامع الحضور ايات عطرة من الذكر الحكيم. 

في الكلمات الترحيبية كانت كلمة لمدير المدرسة الاستاذ احمد كبها رحب بها بالجميع و هنأ من خلالها الطلاب متمنيا لهم دوام النجاح، كلمة لمدير جمعية "التوعية" الدكتور سعيد محاجنة، كلمة لمدير شبكة "عتيد" مناشي سميرا وكلمة لرئيس مجلس الطلاب احمد عاصي. 

قمة الحفل والفقرة المؤثرة حين تم تكريم المربي مروان فنادقه الذي خرج للتقاعد بعد سنوات طويله من العطاء في سلك التعليم تاركا اثرا في نفوس جميع من عرفه حيث شارك بالتكريم كل من مدير المدرسة، النائب الاستاذ عماد محاجنة، دكتور سعيد محاجنة، مدير شبكة عتيد وئيس اولياء امور الطلاب المحامي محمد لطفي.كما وتم تكريم وشكر السيد مصطفى شريم على رعايته للحفل وعطائه ودعمه السخي للمدرسة.

فقرات الحفل تصمنت فقرة باللغة الانكليزية قدمها طلاب من "الاهلية" الاعدادية حازت على اعجاب الجميع، فقرة فنية ترحيبية بالحضور بتقديم الفنان بشير عصام صعبي ابن قرية الفريديس، فقرة فكاهية كوميدية مع ابن مدينة الخليل الفنان عبد الفتاح العيسة الذي رحب بالحضور عن طريق تقليد الزعماء العرب، وفقرة من تقديم وابداع الطلاب لينا كبها، محمد عمر واية ماجد من الصفوف العاشرة.

تم اختتام برنامج الحفل بفقرة "الامانة" حيث قامت مندوبة صفوف الثاني عشر الطالبة شهاد اغبارية بتسليم الامانه للطالب باسل محاميد من الصف الحادي عشر .وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج والهدايا على الطلاب والمباركة لهم بالتخرج.




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