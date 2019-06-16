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اصابة 3 شبان جراء تعرضهم للطعن في عين الاسد



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن 3 شبان من عين الاسد وصلوا الى احدى العيادات الطبية في كرمئيل وهم مصابين بجراح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت الشبان الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا , ووصفت اصابة احدهم بالخطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة 3 شبان جراء تعرضهم للطعن في عين الاسد




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