اصابة, 3, شبان, جراء, تعرضهم, للطعن, في, عين, الاسد,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن 3 شبان من عين الاسد وصلوا الى احدى العيادات الطبية في كرمئيل وهم مصابين بجراح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت الشبان الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا , ووصفت اصابة احدهم بالخطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .