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الناصرة:تشييع جثمان الشاب تامر ابو تايه



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شارك اهالي مدينة الناصرة مساء اليوم الجمعه بتشييع جثمان الشاب النصراوي المرحوم تامر احمد ابو تايه (33 عاما) ، بعد ان لقي مصرعه بعد ان سقط من علو شاهق عندما كان يحاول تصليح مكيف التبريد في الطابق الرابع لمحله لبيع الملابس في حي الخانوق في مدينة الناصرة.

 





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