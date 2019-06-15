الناصرة:تشييع, جثمان, الشاب, تامر, ابو, تايه,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شاب يبلغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه غرقا في احدى شواطئ...
حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في كلمته التي افتتحت مؤتمر...
عاد الى البلاد أمس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين بعد جولة من اللقاءات السياسية...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"شب حريق كبير في منطقة...
افتتح مؤتمر القدرات البشرية الثالث الذي تبادر له لجنة المتابعة العليا للجماهير...
وصل رئيس المركز الطبي باده - بوريا، د. ايرز أون،لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس بلدية...
خلال سباق دراجات هوائية في شارع 358 بين نيطع واللقية في النقبل , اقتحم سائق سيارة...
لقي الشاب بهاء مصاروة (29عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع بعد منتصف الليلة الماضية...