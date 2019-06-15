الناصرة:تشييع, جثمان, الشاب, تامر, ابو, تايه,

شارك اهالي مدينة الناصرة مساء اليوم الجمعه بتشييع جثمان الشاب النصراوي المرحوم تامر احمد ابو تايه (33 عاما) ، بعد ان لقي مصرعه بعد ان سقط من علو شاهق عندما كان يحاول تصليح مكيف التبريد في الطابق الرابع لمحله لبيع الملابس في حي الخانوق في مدينة الناصرة.

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