عكا:مصرع, الشاب, عمر, شناوي, جراء, تعرضه, للغرق,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى وحالته حرجة توفي على اثرها.
الشرطة باشرت تحقيق.
وعلم مراسلنا لاحقا ان الشاب هو عمر شناوي من سكان المدينة.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى وحالته حرجة توفي على اثرها.
الشرطة باشرت تحقيق.
وعلم مراسلنا لاحقا ان الشاب هو عمر شناوي من سكان المدينة.
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