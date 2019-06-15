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عكا:مصرع الشاب عمر شناوي جراء تعرضه للغرق



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جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شاب يبلغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه غرقا في احدى شواطئ مدينة عكا.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى وحالته حرجة توفي على اثرها.


الشرطة باشرت تحقيق.

 

 وعلم مراسلنا لاحقا ان الشاب هو عمر شناوي من سكان المدينة. 





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