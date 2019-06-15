مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد

ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء جولة التصعيد الأخيرة في القطاع لخدمة جهات إقليمية. وقال مصدر مصري مطلع للصحيفة إنه توجد علاقة بين المشهد الأخير في غزة وبين الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان اول امس الخميس. وبحسب العربي الجديد فان وفدا مصريا رفيعا بقيادة اللواء ايمن بديع سيتوجه خلال الأيام المقبلة الى إسرائيل والقطاع لمواصلة مشاورات تثبيت التهدئة. ويفيد مراسلنا ان الصحيفة نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن القاهرة حصلت على تعهدات من قيادات الفصائل بعدم تعقيد المشهد من خلال القيام بتصعيد غير مدروس خلال مسيرات امس.