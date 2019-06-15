تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-15 18:02:41 ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان |  2019-06-15 18:01:01 النائب جبارين يقوم بجولة محاضرات ولقاءات في المانيا |  2019-06-15 17:55:47 امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين |  2019-06-15 17:51:24 اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا |  2019-06-15 16:31:14 حريق كبير بين الرينة ونتسيرت عيليت |  2019-06-15 14:05:15 افتتاح مهيب لمؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة |  2019-06-15 14:04:14 لماذا أطفال الوالدين المنفصلين أكثر عرضة للسمنة؟ |  2019-06-15 14:02:33 مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي |  2019-06-15 13:59:55 ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي |  2019-06-15 13:57:17 ادارة مستشفى بوريا تلتقي رئيس بلدية عرابة |  2019-06-15 11:08:10 اعتقال مشتبه قاد بدون رخصة وتسبب بحادث طرق قرب اللقية |  2019-06-15 06:57:26 مصرع الشاب بهاء مصاروة من الطيبة في حادث طرق مروع |  2019-06-15 07:02:39 الجيش ينشر "القبة الحديدية" في الجنوب |  2019-06-15 07:06:06 هكذا يمكنك تعديل عادات نومك! |  2019-06-15 07:04:43 مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان مصر ترى ان أطرافا في غزة (لم تسمها)، تقف وراء جولة التصعيد الأخيرة في القطاع لخدمة جهات إقليمية. وقال مصدر مصري مطلع للصحيفة إنه توجد علاقة بين المشهد الأخير في غزة وبين الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان اول امس الخميس. وبحسب العربي الجديد فان وفدا مصريا رفيعا بقيادة اللواء ايمن بديع سيتوجه خلال الأيام المقبلة الى إسرائيل والقطاع لمواصلة مشاورات تثبيت التهدئة. ويفيد مراسلنا ان الصحيفة نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن القاهرة حصلت على تعهدات من قيادات الفصائل بعدم تعقيد المشهد من خلال القيام بتصعيد غير مدروس خلال مسيرات امس.
مصر: هناك اطراف في غزة تقف وراء جولة التصعيد




كلمات متعلقة

مصر:, هناك, اطراف, في, غزة, تقف, وراء, جولة, التصعيد,

تابعونــا

امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين 2019-06-15 | 17:55:47

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...

ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي 2019-06-15 | 13:59:55

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها...

أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! 2019-06-14 | 21:07:22

أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه 2019-06-14 | 21:05:51

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...

ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس 2019-06-14 | 19:14:19

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...

نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن 2019-06-14 | 14:52:16

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...

الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان 2019-06-14 | 14:44:28

وجّهت ​الملكة إليزابيث الثانية​ رسالة إلى ​لبنان​، من خلال إحتفال السفارة...

كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! 2019-06-14 | 12:55:11

أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...

رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس 2019-06-14 | 09:58:55

أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام...

نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن 2019-06-14 | 06:46:12

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشرطة كفر كنا توقيف سيارات تفتيش بيوت أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر ترابين عودة البلاد مصر تجسس سجن 15 عامافحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة سخنين تلاقي بيتار القدس مباراة جمهور تستعد فريق محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان اضراب عام مفتوح عدم افتتاح العام الدراسي المجالس الشركسية الدرزية يوم تعارف رصاصة طائشة في ساحة بستان ام الفحم امهات قلق عارم سهل البطوف خنازير قطعان اضرار تأكل المزروعات القمح البطيخ العزير عرابة سخنين البعينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com