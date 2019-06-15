ساعات, مصيرية, تحسم, انتقال, دي, ليخت, إلى, سان, جيرمان,

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة، بانتقال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، إلى باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن دي ليخت يعيش ساعات مصيرية ستحسم انتقاله إلى سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.وأشارت إلى أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، أجرى اتصالات بشأن الصفقة مع ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لسان جيرمان، والذي تم تعيينه رسميًا، أمس الجمعة.وأوضحت أن دي ليخت، يحظى باهتمام من قبل يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد، ولكن الراتب الضخم الذي قدمه سان جيرمان قربه كثيرا من حسم الصفقة.وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دي ليخت، سيتقاضى مع باريس سان جيرمان راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون يورو، ولا يوجد نادٍ آخر اقترب من هذا الرقم.