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اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره جراء تعرضه للطعن في شاطىء ارجمان في مدينة عكا .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا




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