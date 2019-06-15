اصابة, شاب, جراء, شجار, على, شاطىء, ارجمان, في, عكا,

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عاد الى البلاد أمس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين بعد جولة من اللقاءات السياسية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"شب حريق كبير في منطقة...
افتتح مؤتمر القدرات البشرية الثالث الذي تبادر له لجنة المتابعة العليا للجماهير...
وصل رئيس المركز الطبي باده - بوريا، د. ايرز أون،لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس بلدية...
خلال سباق دراجات هوائية في شارع 358 بين نيطع واللقية في النقبل , اقتحم سائق سيارة...
لقي الشاب بهاء مصاروة (29عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع بعد منتصف الليلة الماضية...
اليوم السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة...
شارك نحو 250 ألف شخص اليوم الجمعة في مسيرة "الفخر" السنوية للمثليين في تل...
"قدمت طواقم حيان عملية إنعاش متقدمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً من مدينة سخنين بعد...
اصيب رجل باصابات متفاوته عصر اليوم الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الفاخورة في...