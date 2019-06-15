اصابة, شاب, جراء, شجار, على, شاطىء, ارجمان, في, عكا,

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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره جراء تعرضه للطعن في شاطىء ارجمان في مدينة عكا .

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