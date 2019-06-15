حريق, كبير, بين, الرينة, ونتسيرت, عيليت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"شب حريق كبير في منطقة اشواك وعريه بمحاذاة مركاز همزون في نتسيرت عليت .خمسة طواقم اطفاء وانقاذ بمساندة اربع طائرات تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره .لم يبلغ عن اصابات.

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