مانشستر, يونايتد, يتقدم, على, السيتي, في, صراع, صيفي,

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تطور جديد في الصفقة المحتملة، بانتقال...
أثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التكهنات مجددًا حول مستقبله...
أمضى مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار، خمس ساعات في التحقيق...
أعلنت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تخطط لتقديم شكوى...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد،...
بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعبا جديدا في صفوفه...
قرر قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس إقامة حفل زفافه على صديقته...
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" عن دراسة أجراها حول القيمة...
قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين،...
بدأ التسجيل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم...