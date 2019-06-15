تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-15 18:02:41 ساعات مصيرية تحسم انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان |  2019-06-15 18:01:01 النائب جبارين يقوم بجولة محاضرات ولقاءات في المانيا |  2019-06-15 17:55:47 امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين |  2019-06-15 17:51:24 اصابة شاب جراء شجار على شاطىء ارجمان في عكا |  2019-06-15 16:31:14 حريق كبير بين الرينة ونتسيرت عيليت |  2019-06-15 14:05:15 افتتاح مهيب لمؤتمر القدرات البشرية الثالث في الطيبة |  2019-06-15 14:04:14 لماذا أطفال الوالدين المنفصلين أكثر عرضة للسمنة؟ |  2019-06-15 14:02:33 مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي |  2019-06-15 13:59:55 ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي |  2019-06-15 13:57:17 ادارة مستشفى بوريا تلتقي رئيس بلدية عرابة |  2019-06-15 11:08:10 اعتقال مشتبه قاد بدون رخصة وتسبب بحادث طرق قرب اللقية |  2019-06-15 06:57:26 مصرع الشاب بهاء مصاروة من الطيبة في حادث طرق مروع |  2019-06-15 07:02:39 الجيش ينشر "القبة الحديدية" في الجنوب |  2019-06-15 07:06:06 هكذا يمكنك تعديل عادات نومك! |  2019-06-15 07:04:43 مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حال لم تتلق ردا مناسبا من الأطراف الموقعة يحفظ مصالحها الاقتصادية.  وقال روحاني، خلال كلمته أمام القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في دوشنبه، اليوم السبت: "في الوقت الحالي أثبتت إيران للجميع أننا قدمنا حسن النية من خلال التزامنا بالاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.  وأضاف: "الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها خفضت من التزاماتها وذلك بموجب الاتفاق الذي ينص في المادة 26 والمادة 36 على حقنا في خفض التزاماتنا، لإعادة التوازن إلى الاتفاق، وفي حال لم نتلق ردا مناسبا من الأطراف المشاركة وضمانات سوف نقوم بخطوات إضافية".  وأكد روحاني أن "إيران لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، ويتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم".  وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
ايران تصعد وتؤكد مواصلتها تقليص الالتزام بالاتفاق النووي




كلمات متعلقة

ايران, تصعد, وتؤكد, مواصلتها, تقليص, الالتزام, بالاتفاق, النووي,

تابعونــا

امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين امريكا تتجه لمعاقبة اسرائيل بسبب الصين 2019-06-15 | 17:55:47

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي الى الانتقادات التي توجهها إدارة ترامب لعلاقة إسرائيل...

أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! 2019-06-14 | 21:07:22

أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول...

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه 2019-06-14 | 21:05:51

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...

ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس 2019-06-14 | 19:14:19

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...

نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن 2019-06-14 | 14:52:16

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...

الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان 2019-06-14 | 14:44:28

وجّهت ​الملكة إليزابيث الثانية​ رسالة إلى ​لبنان​، من خلال إحتفال السفارة...

كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! 2019-06-14 | 12:55:11

أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...

رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس رومانيا: لا قرار بنقل سفارتنا إلى القدس 2019-06-14 | 09:58:55

أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام...

نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن 2019-06-14 | 06:46:12

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب...

6 اصابات إثر تفجير "دورية شرطة" شمال سيناء 6 اصابات إثر تفجير "دورية شرطة" شمال سيناء 2019-06-13 | 17:30:58

قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق سلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 اطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية حريق جبل طابور حرش قرية دبورية اطفاء اخماد النار النيران اشتعالمدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي ممتلكات سرقة اقتحام بقالة دكان طمرة مدينة سجائر شرطة تحقيق مخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطف30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com