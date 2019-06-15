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ادارة مستشفى بوريا تلتقي رئيس بلدية عرابة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل رئيس المركز الطبي باده - بوريا، د. ايرز أون،لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس بلدية عرابّة عمر واكد. شارك في اللقاء أيضًا مدير عام البلدية د. حاتم ياسين ورئيس لجنة الصحة في المجلس المحلي عائشة نجّار. 


افتتح د. أون أقواله بالتأكيد “يهمني جدًا أن أزورك، وأدعوكم لتعاينوا عن كثب التغييرات والتطوّر الذي يمرّ به المركز الطبي. يموضع جهاز علاج القلب والأوعية الدمويّة نفسه كأحد المراكز البارزة في البلاد وتجري فيه كافة أنواع العمليات الجراحية للقلب. افتتحنا وحدة جراحة الصدر، وهي خدمة غير متوافرة في مراكز طبية أخرى بالمنطقة. 

والبشرى لسكان المنطقة هي أننا افتتحنا هذا الشهر وحدة جديدة، وحدة علاج الجلطة الدماغية.  يترأس الوحدة د. نزار حوراني، وهو طبيب متخصص بجراحة الدماغ والأعصاب تخصص بعلاج الجلطة الدماغية، والخطة هي الخوض قريبًا مجال القسطرة الدماغية، كي يتحوّل باده - بوريا للمركز الرائد في منطقتنا لعلاج الدماغ”…   

من جانبه أشار رئيس البلدية “لدينا علاقة ممتازة ووطيدة مع مستشفى بوريا. على المستوى الشخصي أشعر أنه أخصّ المستشفى بمكانة خاصة ودافئة في قلبي كون أبنائي الثلاثة قد ولدوا في باده - بوريا. آتي وأرى التغيير في قسم علاج الطوارئ وبقية الأقسام، ونحن نشهد الثورة الاعمارية والتنموية! لا زال يتعيّن علينا الاستمرار في الاستثمار، وطموحنا كطموحكم أن يحصل المواطنين المحتاجين للخدمات الصحية على كافة الخدمات الطبية والرد على كافة احتياجاتهم في المكان ذاته كي لا يتعرضوا للمضايقة وكثرة الترحال”. 

من جانبه لخّص د. أون وقال “أرحب باستعداد رئيس البلدية للتعاون وتوطيد العلاقة، ففي نهاية المطاف يتطلب منا جميعًا جهد مشترك لاحداث التغيير وتقليص الفجوات في الصحة، لأجل كافة سكان المنطقة”. 




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