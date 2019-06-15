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اعتقال مشتبه قاد بدون رخصة وتسبب بحادث طرق قرب اللقية



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خلال سباق دراجات هوائية في شارع 358 بين نيطع واللقية في النقبل , اقتحم سائق سيارة خصوصية الحاجز وقاد بطريقة متهورة ولم ينصاع لأوامر الشرطة حيث اصطدم بسائق دراجة هوائية مما ادى لاصابته بجراح متفاوتة.

الشرطة اعتقلت الشاب البالغ من العمر 18 عاماً من سكان احدى التجمعات البدوية في النقب وتبين أن لم يصدر رخصة قيادة .

سيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله .
اعتقال مشتبه قاد بدون رخصة وتسبب بحادث طرق قرب اللقية




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