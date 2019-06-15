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حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء



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اليوم السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء




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