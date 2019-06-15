حالة, الطقس:اجواء, حارة, خلال, النهار, ومعتدلة, في, المساء,

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شارك نحو 250 ألف شخص اليوم الجمعة في مسيرة "الفخر" السنوية للمثليين في تل...
"قدمت طواقم حيان عملية إنعاش متقدمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً من مدينة سخنين بعد...
اصيب رجل باصابات متفاوته عصر اليوم الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الفاخورة في...
لقي الشاب تامر ابو تايه يبلغ من العمر 32 عاما من سكان مدينة الناصرة مصرعه اليوم...
جاء في بيان صادر عن ادارة المجلس المحلي في قرية طرعان اليوم الجمعة :" مجلس محلي...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات إن حملة أمريكية...
حازت كل من المُربية نفوذ خطيب في المدرسة الاعدادية "عيلوط" بمدينة الناصرة...
أعلنت حركة "فتح" عن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي لقرية دير قديس راضي...
قررت بلدية عكا في جلستها الاخيرة الاسبوع الجاري تصعيد النضال الجماهيري لمواجهة...
يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب...