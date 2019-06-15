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مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التكهنات مجددًا حول مستقبله مع نادي العاصمة برسالة مُبهمة.

فقد نشر مبابي، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة له مع ناصر الخليفي، رئيس النادي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق، الذي رحل خلال الساعات الماضية، إلى جانب زميليه، نيمار دا سيلفا ويوليان دراكسلر.
وعلق الدولي الفرنسي على الصورة، قائلًا: "شكرًا لك مستر (هنريكي) على كل ما فعلته لي هنا".
وانقسم المتابعون حول الهدف من هذه الرسالة، ما بين توديع المدير الرياضي، أو إشارة المهاجم الشاب لقرب رحيله عن صفوف البي إس جي.
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، اليوم الجمعة، تعيين البرازيلي ليوناردو مديرا رياضيا للنادي، بعد ساعات من الانفصال بالتراضي عن هنريكي.
وارتبط اسم كيليان مبابي بقوة بالانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل سعي فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لتدعيم الفريق بشكل كبير، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد موسم كارثي.
وكان مبابي قد نشر أيضًا رسالة غامضة، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "إنستجرام"، عندما علق على صورة له قائلًا: "حقق حلمك ثم احلم بجنون".
مبابي يفتح باب التكهنات على مصراعيه




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